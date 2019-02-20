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غوايدو: المساعدات ستدخل فنزويلا برا وبحرا وجوا

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غوايدو: المساعدات ستدخل فنزويلا برا وبحرا وجوا
Reuters Andres Martinez Casares
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أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو أن المساعدات الإنسانية ستصل البلاد يوم الـ23 فبراير برا وجوا وبحرا، ولم يستبعد "أي خيار" لإدخالها.

وقال غوايدو "في يوم 23 فبراير ستكون المظاهرات (المعارضة) في كل الشوارع، ولا نستبعد أي خيار مطلقا لإدخال المساعدات الانسانية"، التي بعثتها دول معارضة للسلطات الفنزويلية الشرعية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

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المصدر: RT

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