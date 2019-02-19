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غوايدو: أوروبا تبرعت لفنزويلا بـ 18 مليون دولار

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غوايدو: أوروبا تبرعت لفنزويلا بـ 18 مليون دولار
Reuters
زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو
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أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، أن دولا أوروبية وعدت بتخصيص 18 مليون دولار كمساعدات إنسانية لبلاده.

 

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وغرد غوايدو اليوم الثلاثاء على حسابه في "تويتر" وكتب: "بعد اجتماعنا مع سفراء أوروبيين نعلن عن مساهمة تبلغ 18 مليون دولار تخصصها كل من إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا لمساعدة بلادنا إنسانيا.. شكرا على دعمكم.. نضالنا من أجل حياة مئات الآلاف من الفنزويليين"!

وسبق أن أعلن غوايدو أن الـ 23 من فبراير سيكون يوم إيصال المساعدات الإنسانية لفنزويلا من مختلف دول العالم، كما أفاد بهبوط ثلاث طائرات أمريكية محملة بمساعدات إنسانية، في مدينة كوكوتا الكولومبية قرب الحدود مع فنزويلا.

من جهته، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده ستتسلم من روسيا 300 طن من المساعدات الإنسانية اليوم 20 فبراير الجاري.

ويصادف الـ23 من فبراير مرور شهر واحد على إعلان غوايدو بدعم من واشنطن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

المصدر: وكالات

 

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