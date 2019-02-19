يلديريم يسلّم مهام منصبه ويلتحق بانتخابات اسطنبول

سلّم رئيس البرلمان التركي بن علي يلديريم مهام منصبه للنائب عن حزب "الحركة القومية" جلال عدن، تمهيدا لخوضه انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول في مارس المقبل.

وقال يلديريم في كلمة خلال مراسم تسليم مهام منصبه: "اليوم أترك منصب رئاسة البرلمان وأنا مرتاح البال، وإني على ثقة بأن المجلس سيواصل مسيرته المزدهرة... عدن، الذي تسلم رئاسة البرلمان، يتمتع بخبرة سياسية كبيرة للقيام بمهامه".

وأشار يلديريم، إلى أنه كثف اتصالاته مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خلال فترة رئاسته، وسعى لتحقيق التوافق بين جميع الكتل الحزبية.

إقرأ المزيد

وسيتولى عدن مهمة إدارة شؤون البرلمان إلى حين اختيار رئيس جديد للمجلس الأسبوع المقبل.

من جانبه، أعرب عدن عن تمنياته ليلديريم بالتوفيق والنجاح في مسيرته الجديدة كمرشح لرئاسة بلدية اسطنبول، مشيرا إلى أنه اتبع أسلوبا سياسيا ساهم في توحيد كافة شرائح المجتمع التركي.

وأصبح يلديريم في يوليو الماضي، أول رئيس للبرلمان في ظل نظام الحكم الرئاسي الذي أقرته تركيا عقب انتخابات يونيو 2018.

المصدر: الأناضول