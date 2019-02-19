نتنياهو يلتقي رؤساء وزراء سلوفاكيا والتشيك وهنغاريا في القدس

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس اليوم سلسلة اجتماعات منفصلة مع نظرائه السلوفاكي والتشيكي والهنغاري.

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وكان الضيوف الثلاثة السلوفاكي بيتير بيلغيريني، والتشيكي أندريه بابيش، والهنغاري فيكتور أوربان، قد وصلوا إلى إسرائيل مساء الاثنين للمشاركة في مؤتمر مجموعة فيشيغراد الذي كان من المقرر أن تنطلق أعماله اليوم إلا أنه تقرر إلغاؤه بسبب عدول بولندا العضو في هذه المجموعة عن نيتها المشاركة فيه.

وجاء قرار وارسو عقب تصريح لنتنياهو حول "ضلوع بولنديين في جرائم إبادة الشعب اليهودي على يد الوحش النازي إبان الحرب العالمية الثانية"، ثم تصريحات القائم بأعمال وزير الخارجية يسرائيل كاتس الذي قال "إن البولنديين رضعوا اللاسامية مع حليب أمهاتهم".

واستدعت الخارجية البولندية السفيرة الإسرائيلية في وارسو للتعبير عن احتجاجها على هذه التصريحات.

يشار إلى أن البرلمان البولندي قد تبنى قانونا يجرم اتهام البولنديين بالفظائع التي ارتكبها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية الأمر الذي أحدث أزمة مع إسرائيل التي تعتبر هذا القانون محاولة لإعادة كتابة التاريخ وتحريفه.

المصدر: وكالات