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أنباء عن اعتقال أمريكيين مسلحين في هايتي

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أنباء عن اعتقال أمريكيين مسلحين في هايتي
Reuters IVAN ALVARADO
احتجاجات في عاصمة هايتي بورت أو برانس
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أفادت وسائل إعلام في هاتي باعتقال مجموعة من الأجانب، بينهم مواطنون أمريكيون، وبحوزتهم أسلحة رشاشة.

وذكرت صحيفة "لو نوفيليست" المحلية، أن الشرطة اعتقلت 7 أجانب ومواطن من هايتي ليلة الأحد الماضي، وصادرت منهم بنادق رشاشة ومسدسات وطائرات مسيرة صغيرة وهواتف فضائية.

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وأفادت تقارير إعلامية الأخرى بأن بعض المعتقلين أمريكيون، بالإضافة إلى صربي.

جدير بالذكر أن هايتي تشهد منذ 7 فبراير الجاري احتجاجات عارمة ضد الرئيس جوفينيل مويزي، وقد أسفرت الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين عن سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى.

المصدر: رويترز

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