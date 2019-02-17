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هايتي تتمرد على واشنطن وتستنجد بموسكو

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هايتي تتمرد على واشنطن وتستنجد بموسكو
Reuters IVAN ALVARADO
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تتواصل الاحتجاجات في مدينة بورت أو برانس عاصمة هايتي ضد رئيس الجمهورية جوفينيل مويس منذ 7 فبراير الجاري.

وخلال الاحتجاجات قتل ما لا يقل عن 7 أشخاص، وأصيب العشرات بجروح، حيث تستخدم الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والضوئية، لتفريق المتظاهرين.

وقالت مجلة Le Journal de Montreal، إن المحتجين اتهموا رئيس البلاد بالفشل في توفير المواد الحيوية الأساسية للمواطنين وتبذير أموال الدولة.

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ويعلن المتظاهرون عن معارضتهم للولايات المتحدة التي تدعم رئيس الجمهورية الحالي، وطلبوا من روسيا مساعدتهم في حل الأزمة وأحرقوا العلم الأمريكي ورفع بعضهم علم روسيا.

ولكن على الرغم من هذه المظاهرات، يرفض الرئيس مويس ترك منصبه ويؤكد أنه لن يسلم البلاد لتجار المخدرات ودعا كل الغاضبين للحوار ووقف الانزلاق إلى الحرب الأهلية.

المصدر: لينتا رو  

 

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