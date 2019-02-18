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قاسمي: لصبر إيران حدود

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قاسمي: لصبر إيران حدود
AFP
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن لصبر بلاده حدودا، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ الآلية المالية الأوروبية الخاصة للتعامل التجاري مع إيران.

وقال قاسمي: "أمريكا مستمرة في ممارسة الضغط على الآخرين، وهي تعارض العلاقات بين إيران وأوروبا وما زالت تواصل اختلاق العقبات".

وأضاف: "الآلية المالية الأوروبية تقدمت إلى الأمام ببطء شديد وهي تعد بداية للعمل ونحن نطلب من أوروبا تنفيذها على وجه السرعة، علما بأننا سنبدأ محادثات خبراء من وزارة الخارجية والأجهزة الاقتصادية".

وأشار إلى أن بلاده أعلنت صراحة لأوروبا أن لصبر الشعب والحكومة الإيرانيين "حدودا وينبغي عليهم الإسراع".

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وأعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا نهاية يناير الماضي عن إطلاق آلية INSTEX للتعاملات التجارية مع إيران، في خطوة تهدف لتجاوز العقوبات الأمريكية.

وINSTEX عبارة عن شركة تتخذ من باريس مقرا لها وتعمل كجهة وسيطة بين إيران والشركات الأوروبية، لتسهيل التجارة مع إيران وتحويل الأموال.

المصدر: فارس نيوز

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