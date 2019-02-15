واشنطن تلوح بسلاح العقوبات في وجه الأوروبيين

صرح المبعوث الخاص للخارجية الأمريكية لشؤون إيران برايان هوك بأن بلاده تعتزم فرض عقوبات على أي أشخاص أو كيانات بما في ذلك أوروبيون، يخرقون العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وقال هوك في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: "هذا أمر بديهي، والجميع يدرك حقيقة أننا سنفرض عقوبات ردا على أي نشاط تحظره عقوباتنا القائمة".

وأضاف: "لا نرى أي حاجة للشركات في إنشاء آليات للالتفاف على عقوباتنا، إذ أي شركة عالمية مرتبطة بنظامنا المالي، ستفضل دائما السوق الأمريكية على الإيرانية إذا خيّرت بينهما".. "نفعل ذلك لأننا ملتزمون بمواصلة حملتنا للضغط الاقتصادي على النظام في طهران... وعلى دول الاتحاد الأوروبي ألا تستحسن سياسة إيران الخارجية ولا تنظر إليها كأنها حالة طبيعية في الشرق الأوسط".

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وتأتي تصريحات هوك بعد يوم من دعوة مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي شركاء واشنطن الأوروبيين لضرورة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والانضمام إلى العقوبات التي فرضتها واشنطن عليها، وذلك على خلفية تأكيد الدول الأوروبية تمسكها بالاتفاق باعتباره ركيزة هامة للأمن الإقليمي والدولي، وإطلاقها مؤخرا آلية مالية للتجارة مع إيران للالتفاف على عقوبات واشنطن.

المصدر: وكالات