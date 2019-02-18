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النمسا تشكو هجران واشنطن وتشيد بوصال موسكو

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النمسا تشكو هجران واشنطن وتشيد بوصال موسكو
AFP JOHN THYS
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أشار المستشار النمساوي سيبستيان كورتز إلى تراجع اهتمام واشنطن ببلاده، خلافا لموسكو الماضية في تعزيز علاقاتها وتكثيف اتصالاتها بفيينا.

ولفت كورتز في حديث لصحيفة Presse am Sonntag إلى اختلاف وجهات النظر بين فيينا وواشنطن حول جملة من قضايا السياسة الخارجية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن بلاده تؤيد الاتفاق النووي مع إيران خلافا للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق بعد تولي دونالد ترامب السلطة.

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وأعرب المستشار النمساوي عن تقديره الكبير "لانخراط" الرئيس الأمريكي في تخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية، والعمل على التسوية السلمية هناك.

وذكرت الصحيفة أن كورتز سيتوجه في زيارة إلى واشنطن في 20 فبراير يلتقي خلالها ترامب، مشيرة إلى أنها الزيارة الأولى لمستشار نمساوي للبيت الأبيض منذ 18 عاما.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

 

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