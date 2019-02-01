النمسا تعرب عن ترحيبها بالآلية المالية الأوروبية الجديدة للتعامل مع إيران

رحبت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل بالآلية المالية الأوروبية الخاصة للتجارة مع إيران، مؤكدة دعمها لحضور الشركات الأجنبية في إيران وتسهيل التعاملات التجارية والمالية معها.

وقالت كناسيل في تصريح قبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة الرومانية بوخارست: "علينا توفير التسهيلات للشركات الصغرى والمتوسطة والحيلولة دون عدم تمكنها من الحصول على مصادر مالية مصرفية بسبب العقوبات".

وأضافت: "بما أننا نتحدث عن أحجام صغيرة، فإن الآلية المالية ليست مناسبة للشركات الكبيرة".

The creation of INSTEX is an important step for the facilitation of legal trade between #EU and #Iran. It is a significant element in our common efforts to maintain the Iran Nuclear Agreement. The #JCPOA must be safeguarded, international agreements must be respected. — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) 1 февраля 2019 г.

ولفتت إلى الاستثمارات الكبيرة التي جرى توظيفها من قبل الأوروبيين في إيران العام الماضي وخاصة من جانب فرنسا وإيطاليا.

وقالت: "الاتحاد الأوروبي لم يتمكن حتى بعد الأزمة المالية عام 2012 من إرساء آلية محددة لمواجهة مثل هذا النوع من الأزمات".

وأعلن وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا أمس الخميس عن إطلاق آلية مالية خاصة للتعاملات المالية والتجارية مع إيران، سمّتها INSTEX، وتهدف ليسير التعاملات المالية والتجارية والقانونية بين الاقتصاديين الأوروبيين وإيران.

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المصدر: "فارس نيوز"