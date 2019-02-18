انقطاع أخبار 100 داعشي أسترالي

أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تجهل مصير حوالي مئة من مواطنيها الدواعش الذين غادروا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف التنظيم الإرهابي وذبح الناس هناك.

وذكرت الحكومة الإسترالية، أن العدد الإجمالي لمواطنيها الذين توجهوا إلى الشرق الأوسط للانخراط في صفوف الجماعات الإرهابية بلغ 230 نفرا.

وأكدت مصرع زهاء 100 منهم، وعودة 40 آخرين، والقبض على عدد قليل منهم.

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وذكرت وزارة الداخلية الأسترالية أن حوالي 100 من دواعش أستراليا، ما زالوا في سوريا والعراق، لكنها لا تستطيع تحديد مصيرهم، ولا تعرف ما إذا كانوا قتلوا أو اعتقلوا أو أحياء.

المصدر: news.cn