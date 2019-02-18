فنزويلا تمنع دخول نواب أوروبيين قدموا بدعوة من غوايدو

منعت الحكومة الفنزويلية أمس السبت خمسة نواب أوروبيين من دخول الأراضي الفنزويلية، قدموا بدعوة من رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو.

وقال رئيس الوفد الأوروبي المطرود ستيبان غونزاليس بونس العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي: "تم طردنا من فنزويلا، ولم يبلغنا أحد بسبب الطرد".

وضم الوفد الأوروبي كذلك، إغناسيو سالافرانكا وغبريال ماتو أدروفر من إسبانيا، والهولندية أستير دي لانغ، والبرتغالي باولو رانغيل، وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الأوروبي المحافظ.

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وفي تغريدة على تويتر استنكر غوايدو قرار الحكومة وقال، إن المجموعة البرلمانية الأوروبية، تعرضت للطرد على يد "نظام معزول يفقد العقلانية بشكل متزايد".

وأثارت خطوة الحكومة الفنزويلية غضب غوايدو الذي أعلن نفسه مؤخرا رئيسا مؤقتا للبلاد.

ووصف غوايدو، الرئيس نيكولاس مادورو "بالمغتصب الذي يتمادى في رفع كلفة ما بات الآن حقيقة وهو انتقال السلطة".

ويسعى غوايدو الى حشد مليون متطوع بحلول فبراير للتوجه إلى الحدود لتسلّم ونقل المساعدات الإنسانية المكدسة في دول الجوار.

المصدر: swissinfo