محرك غوغل يمنح ليبرمان صفة جاسوس!

أفاد الموقع الإلكتروني للقناة العبرية 20 بأن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان طالب الشرطة بالتحقيق في ظهور كلمة جاسوس عند البحث عن اسمه في محرك "غوغل".

وقال تقرير للقناة العبرية إن الوزير السابق طلب من الشرطة التحقيق "في الاستخدام الخبيث والتلاعب بمحرك البحث"، واصفا ذلك بـ"الجريمة الجنائية".

ويشتكي الوزير الإسرائيلي السابق من أنه خلال البحث التلقائي لاسمه في محرك "غوغل" تظهر في المرتبة الأولى أو الثانية كلمة جاسوس.

ويرى ليبرمان أن هذا الأمر مدبر، وأن محرك البحث يتم التلاعب به كي يعيد نشر "الشائعات" كلما جرى البحث عن اسمه.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، المعروف بمواقفه المتشددة، قد استقال في نوفمبر الماضي من منصبه بسبب خلافات مع نتنياهو، أبرزها يتعلق بالهدنة مع حماس.

المصدر: 20il.co.il