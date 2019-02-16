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مادورو: واشنطن تسرق المليارات وتعطينا الفتات

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مادورو: واشنطن تسرق المليارات وتعطينا الفتات
Reuters
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اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن عقوباتها على خمسة مسؤولين مقربين منه، بسرقة مليارات الدولارات من فنزويلا وترك الفتات لها.

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وقال مادورو: "إنه فخ ينصبونه باستعراض أغذية عفنة وملوثة... لقد سرقوا ثلاثين مليار دولار ويعرضون أربع كسرات من الأغذية العفنة".

وأضاف: "لا أبالغ، ففي البيت الأبيض أعلن دونالد ترامب وإيفان دوكي رئيس كولومبيا أنهما خططا لحرب ضد فنزويلا".

وتستهدف العقوبات الأمريكية بشكل رئيسي شخصيات مرتبطة بالحكومة وشركة النفط الحكومية "بيديفيسا" الفنزويلية مصدر الإيرادات الرئيسي لكاراكاس.

المصدر: وكالات

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