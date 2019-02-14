فنزويلا: حصلنا على مساعدات إنسانية من روسيا وكوبا والصين

أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس أومبرتو ألفارادو غونزاليز عن حصول فنزويلا على مساعدات إنسانية من مختلف الدول، بينها روسيا وكوبا والصين، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو.

وكتب ألفارادو غونزاليز في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "على الرغم من الحصار، تستجيب الحكومة البوليفارية (الفنزويلية) للاحتياجات الصحية للسكان من خلال الاتفاقات مع كوبا والصين وروسيا وفلسطين وتركيا، وبالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة لعموم أمريكا واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرها".

Resaltando que sólo este año hemos recibido hasta la fecha 99 contenedores con insumos médicos, lo que representa una inversión de más de 28 millones de Euros; en el 2018 recibimos 918 contenedores por monto estimado de más de 254 millones de euros.#VenezuelaProduceEnPazpic.twitter.com/nJU6PbmOJd — Carlos Humberto Alvarado González (@AlvaradoC_MPPS) February 13, 2019

وأضاف: "في العام الجاري حصلنا على 99 حاوية من المواد الطبية حتى الآن، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو".

وأشار إلى أنه في العام الماضي حصلت فنزويلا على 918 حاوية مساعدات بقيمة أكثر من 254 مليون يورو.

المصدر: RT