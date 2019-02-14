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فنزويلا: حصلنا على مساعدات إنسانية من روسيا وكوبا والصين

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فنزويلا: حصلنا على مساعدات إنسانية من روسيا وكوبا والصين
Twitter @AlvaradoC_MPPS
وزير الصحة الفنزويلي كارلوس أومبرتو ألفارادو غونزاليز
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أعلن وزير الصحة الفنزويلي كارلوس أومبرتو ألفارادو غونزاليز عن حصول فنزويلا على مساعدات إنسانية من مختلف الدول، بينها روسيا وكوبا والصين، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو.

وكتب ألفارادو غونزاليز في حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "على الرغم من الحصار، تستجيب الحكومة البوليفارية (الفنزويلية) للاحتياجات الصحية للسكان من خلال الاتفاقات مع كوبا والصين وروسيا وفلسطين وتركيا، وبالتعاون مع المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الصحة لعموم أمريكا واليونسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وغيرها".

وأضاف: "في العام الجاري حصلنا على 99 حاوية من المواد الطبية حتى الآن، بقيمة أكثر من 28 مليون يورو".

وأشار إلى أنه في العام الماضي حصلت فنزويلا على 918 حاوية مساعدات بقيمة أكثر من 254 مليون يورو.

المصدر: RT

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