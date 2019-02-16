إيران تتوعد السعودية والإمارات

هدد القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، بالانتقام من السعودية والإمارات، لضحايا الهجوم الدموي الذي استهدف عناصر من الحرس الثوري الإيراني قرب مدينة زاهدان.

وقال جعفري للصحفيين: "نظام الجمهورية الإسلامية وانتقاما لدماء هؤلاء الشهداء، سيقوم بالتأكيد باتخاذ إجراءات انتقامية إزاء المؤامرات المدعومة من قبل الدول الرجعية بالمنطقة، وخاصة السعودية والإمارات وبأوامر من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وأضاف: "منفذو هجوم زاهدان يتمتعون بحماية الأجهزة الأمنية الباكستانية.. على باكستان أن تغير تعاملها مع الإرهابيين وإلا سنتحرك ونتخذ إجراءات مختلفة".

وكان الحرس الثوري قد أعلن مقتل 27 من عناصره وإصابة 13 آخرين جراء هجوم انتحاري نفذ بواسطة سيارة مفخخة واستهدف حافلة كانت تقل جنود تابعين له بالقرب من مدينة زاهدان جنوب غرب إيران.

وأعلن تنظيم "جيش العدل"، الذي تعتبره إيران إرهابيا وينشط في المنطقة، مسؤوليته عن التفجير.

وتقول السلطات الإيرانية إن مسلحي التنظيم لديهم معاقل عديدة على أراضي باكستان قرب حدود الجمهورية الإسلامية، وحملت مرارا السلطات الباكستانية المسؤولية عن الهجمات التي تتعرض لها إيران عبر حدودها الشرقية.

المصدر: وكالة "فارس"