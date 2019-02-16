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نتنياهو على رأس وفد عسكري إلى موسكو الخميس المقبل

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نتنياهو على رأس وفد عسكري إلى موسكو الخميس المقبل
AFP MENAHEM KAHANA
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وفدا من كبار الضباط سيرافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال زيارته المزمعة إلى موسكو الخميس المقبل.

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وذكر موقع "مكان"، أنه سيرافق نتنياهو كل من رئيس هيئة الاستخبارات تامير هيمان، وقائد سلاح الجو عميكام نوركين وأن قائمة أعضاء الوفد المرافق لا تزال مفتوحة، وقد تنضم ضباطا كبارا آخرين.

وأضاف الموقع أن نتنياهو سيؤكد خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمسك بلاده بطرد القوات الإيرانيّة من مناطق تعهدت روسيا بإخلائها من الإيرانيين.

وأشار الموقع إلى أن نتنياهو سيسعى للتأكيد مجددا على أن إسرائيل "لن تقبل بالوجود الإيراني المتواصل في سوريا"، كما سيستفسر عن التحضير لتفعيل صواريخ "إس-300" الروسية في سوريا التي سلّمتها موسكو لدمشق مؤخرا.

وكان نتنياهو قد أعلن مؤخرا أنه سيزور روسيا في 21 فبراير "لاستكمال محادثات" أجراها مع بوتين في باريس قبل 3 أشهر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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