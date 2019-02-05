نتنياهو: سأتوجه إلى موسكو لاستكمال محادثاتي مع الرئيس بوتين

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيتوجه إلى روسيا في 21 فبراير للقاء الرئيس فلاديمير بوتين "لاستكمال محادثات" أجرياها في باريس قبل 3 أشهر.

ووفقا لمراسلتنا في القدس، فقد قال نتنياهو خلال لقائه الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، في القدس: "سألتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو لمتابعة المحادثات التي أجريتها في باريس معه قبل عدة أشهر ولاحقا للمباحثات التي أجريت بعد ذلك".

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وأضاف: "من المهم للغاية أننا سنواصل العمل على منع إيران من التموضع في سوريا.. بمعان كثيرة نحبط هذا التقدم ولكننا ملتزمون بمواصلة القيام بهذا وبمنع إيران من فتح جبهة أخرى هنا، في الطرف الآخر لهضبة الجولان".

وذكر أنه سيركز على الملف الإيراني في سوريا خلال مباحثاته مع الرئيس بوتين.

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وأعلن الكرملين في يناير الماضي، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نتنياهو في أروقة قصر الإليزيه في باريس، مشيرا حينها إلى أن هذا اللقاء كان الأول بعد إسقاط الطائرة الروسية "إيل- 20" قبالة السواحل السورية فوق البحر المتوسط.

المصدر: RT