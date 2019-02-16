 
مباشر
عاجل
روسيا وسوريا تعلنان فتح ممرين إنسانيين للنازحين من مخيم الركبان اعتبارا من 19 فبراير الجاري

باكستان مستعدة للتطبيع المشروط مع إسرائيل

أخبار العالم

باكستان مستعدة للتطبيع المشروط مع إسرائيل
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lgt6

أكد وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي نية بلاده التطبيع التام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن تطوير العلاقات مع هذا البلد مرهون بتقدم حل القضية الفلسطينية.

إقرأ المزيد
واشنطن: العرب وإسرائيل يتقاسمون الخبز في وارسو

وأعرب قريشي لإذاعة صوت إسرائيل على هامش "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن" عن أمله في أن تسهم مبادرة السلام الأمريكية في تحريك حل القضية الفلسطينية.

وعقد "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن" الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية ليستمر حتى غد الأحد بحضور أكثر من 40 رئيس دولة ورئيس وزراء وأكثر من 100 وزير دفاع ووزير خارجية و60 رئيس جهاز استخبارات من مختلف بلدان العالم.

ويعتبر "مؤتمر ميونخ الدولي للأمن"، أهم وأكبر محفل دولي يعقد سنويا لبحث القضايا العالمية المختلفة في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، والأزمات والصراعات في العالم.

المصدر: مكان، وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يعود للجودو لعبته المفضلة (فيديو)