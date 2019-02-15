بوتين لبلدان أوروبا: أين سيادتكم؟

اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أن دول أوروبا، لا تريد ظهور صواريخ أمريكية على أراضيها، لكنها لا تجرؤ على الاعتراض على قرار واشنطن.

وقال بوتين في حديث للصحفيين في ختام مباحثات مع نظيره البيلوروسي ألكسندر لوكاشينكو: "هل تعتقدون أن أي دولة من الدول الأوروبية تريد ظهور صواريخ أمريكية متوسطة المدى على أراضيها؟ لا أحد يريد ذلك، لكنهم يجلسون صامتين... أين هي سيادتهم؟".

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وأضاف: "لكن كما يبدو يعتقدون في نهاية المطاف أنهم معنيون بمثل هذه المنظمة (الناتو) التي وظفوا فيها جزءا من سيادتهم".

وأشار بوتين إلى أن البرلمان الأوروبي يتخذ قرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء أكثر من تلك التي كان يتخذها مجلس السوفيت الأعلى في الاتحاد السوفيتي، وأضاف: "ببساطة لا يوجد في العالم دول مستقلة بالكامل الآن".

المصدر: "تاس"