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هجوم بماء النار في مترو باريس

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هجوم بماء النار في مترو باريس
AFP Bertrand GUAY
مترو أنفاق باريس (أرشيف)
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أفاد موقع France Info بأن شخصا أصيب إصابة خطيرة نتيجة تعرضه لهجوم بماء النار على يد مجهول في مترو أنفاق العاصمة الفرنسية صباح اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر أن الهجوم وقع حوالي الساعة السابعة صباحا بين محطتي "غار دي ليون" و"الباستيل" على الخط رقم 1 لمترو الأنفاق، وسبقته مشادة كلامية بين شخصين، حسب المعلومات الأولية.

وتمكن المهاجم من الفرار عند محطة  "غار دي ليون"، فيما بدأت الشرطة بعملية البحث عن الجاني، إضافة إلى التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: وكالات

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