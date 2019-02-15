الرئاسة التركية "تغرّد" في أعقاب قمة "سوتشي" الثلاثية حول سوريا

عقب انتهاء قمة سوتشي حول سوريا، غرّد اليوم رئيس دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألتون قائلا إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، ستواصل المساهمة في حل الأزمة السورية.

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de barış ve istikrarın tesisi için yürütülen ortak çalışmaları gözden geçirmek üzere dördüncü kez Üçlü Zirvede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanımız @RT_Erdogan liderliğinde Türkiye, Suriye krizinin çözümüne katkı sunmaya devam edecek. pic.twitter.com/RI2hITBxj5 — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2019

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية في هذا السياق إلى أن تركيا وإيران وروسيا اجتمعت للمرة الرابعة لتأسيس السلام والاستقرار في سوريا.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أكد في كلمته خلال قمة سوتشي أمس، أن بلاده لا ترغب في رؤية مأساة إنسانية جديدة في سوريا، ورأى أن الأمل بالتوصل إلى حل للأزمة السورية بات قريب المنال.

ولفت أردوغان أيضا إلى أن أنقرة بذلت جهودا كبيرة من أجل المحافظة على الهدوء في إدلب السورية، رغم محاولة بعض الدول زعزعة الوضع فيها.

كما أعلن الرئيس التركي أن تركيا وروسيا وإيران قطعت شوطا مهما في سبيل إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وجدد تشديده على أن بلاده لن تسمح بإقامة ما وصفه بـ"حزام إرهابي" على حدودها الجنوبية.

المصدر: تويتر + تركيا برس