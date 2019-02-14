بوتين: قمة سوتشي الثلاثية ستعطي دفعا جديدا للتسوية السورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قمة سوتشي الثلاثية ستعطي دفعا جديدا للتسوية السياسية في سوريا.

وقال الرئيس بوتين خلال لقائه أردوغان اليوم في سوتشي: "اليوم في سوتشي، سنعقد القمة الرابعة للدول الضامنة لعملية أستانا. أنا على يقين من أننا سنتمكن من إعطاء دفع جديد لتسوية الوضع في سوريا، سواء على الأرض أو في إطار الجهود السياسية والدبلوماسية لإقامة حوار بين السوريين".

وأضاف: "لقد فعلنا الكثير معكم، أصدقائي الأعزاء، لقد قطعنا شوطا طويلا. أعلم أننا جميعا نعرف أن العمل لم يكن سهلا، ولا يزال مستمرا. بالطبع كل المشاكل تحل، ولكن إذا عملنا بفعالية وسلاسة وبحثنا عن حلول وسط، فمن المؤكد أننا سنحقق الهدف المرجو".

من جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "تجاوز التوقف الحاصل بخصوص اللجنة الدستورية في سوريا ويمكننا خلال فترة قصيرة التوصل إلى نتيجة لإعلان اللجنة من خلال وضع تحفظات الأمم المتحدة في عين الاعتبار".

ويعقد زعماء روسيا وتركيا وإيران اليوم في سوتشي قمة حول التسوية السورية، يتصدر أجندتها الوضع في إدلب وتداعيات قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية.

المصدر: وكالات