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الصومال.. مقتل 12 مسلحا من "حركة الشباب" في غارات أمريكية

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الصومال.. مقتل 12 مسلحا من
Reuters
مقاتلة قاذفة أمريكية من طراز "إف أيه-18" تقلع من متن حاملة الطائرات "هاري ترومان" - أرشيف -
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أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا يوم الأربعاء مقتل 12 مسلحا من "حركة الشباب" إثر غارتين جويتين شنتهما المقاتلات الأمريكية في الصومال.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، عن تنفيذ الغارتين بالقرب من جانالي في منطقة شيبلي السفلى يوم الاثنين في الوقت الذي تقود فيه القوات الصومالية عملية في منطقة تنفذ فيها "حركة الشباب" أنشطة إرهابية.

وتشترك القوات الأمريكية مع قوات الاتحاد الإفريقي وقوات الأمن الوطني الصومالي، في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الصومال.

وتشن "حركة الشباب" التي ترتبط بتنظيم "القاعدة"، هجمات بصورة متكررة على المباني الحكومية، والفنادق، والمطاعم.

المصدر: وكالات

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