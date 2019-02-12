 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري الإيراني: الرد على تفجير زاهدان لن يقتصر على حدود إيران

لافروف يحذر واشنطن من أي تدخل في شؤون فنزويلا

أخبار العالم

لافروف يحذر واشنطن من أي تدخل في شؤون فنزويلا
mid.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lg7m

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو من أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية في أعقاب المكالمة الهاتفية، اليوم الثلاثاء: "أثناء مناقشة المسائل الملحة للسياسة الخارجية، حذر لافروف من أي تدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا، بما في ذلك باستخدام القوة، الأمر الذي تهدد به واشنطن خلافا للقانون الدولي".

وأكد لافروف استعداد روسيا لإجراء مشاورات حول فنزويلا في إطار مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق الوزيران كذلك إلى الوضع في سوريا، واتفقا على ضرورة مواصلة الحوار الثنائي من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وتبادلا الآراء كذلك عن اتصالات ممثلي الخارجيتين الروسية والأمريكية بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية وبشأن التسوية في أفغانستان.

إقرأ المزيد
وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
روسيا: قدمنا مقترحات عدة لفنزويلا للتسوية ومستعدون لدعم إطلاق الحوار

وفيما يخص نوايا واشنطن فرض عقوبات إضافية ضد روسيا بسبب قضية تسميم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية والعميل المزدوج سيرغي سكريبال، أكد لافروف أن "هذه الخطوة غير المبررة من قبل واشنطن ستعقد الأمور في العلاقات الثنائية والأجواء على الساحة الدولية".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المكالمة جرت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شارك في غسلها وتجول فوق سطحها.. محمد بن سلمان يزور الكعبة