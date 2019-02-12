روسيا: قدمنا مقترحات عدة لفنزويلا للتسوية ومستعدون لدعم إطلاق الحوار

أعلنت روسيا أنها قدمت عدة مقترحات لسلطات فنزويلا حول سبل تسوية الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا، مؤكدة استعداداها للإسهام في إقامة الحوار بين أطراف النزاع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول جاهزية روسيا للمساعدة في إطلاق مفاوضات بين أطراف النزاع: "نعم بالطبع، كل جهودنا ترمي إلى إنشاء منصة أكثر استقرارا تمنح الإمكانية لإقامة مثل هذا الحوار".

وأضاف ريابكوف: "إننا ما زلنا في اتصال وثيق جدا مع سلطات البلاد، ومستعدون لتقديم خدمات طيبة من أجل الإسهام في إيجاد مخرج من الوضع الذي تشكل هناك".

وتابع الدبلوماسي الرفيع: "أؤكد لكم أن مقترحات مختلفة يجري التقدم بها للتو، وتم نقلها إلى أصدقائنا الفنزويليين".

من جهة أخرى، أشار نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن بلاده مهتمة بالانضمام إلى أعمال مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا.

وقال في هذا السياق: "لقد طرحنا هذه المسألة أمام منظمي المؤتمر في (عاصمة الأوروغواي) مونتيفيديو منذ البداية. ونحن مهتمون بالانضمام إلى المجموعة حتى ولو بصفة مراقب".

واعتبر أن الحوار سيتقدم بفاعلية كبيرة "في حال التخلي عن الشعارات والمطالب المتطرفة ودون محاولات زعزعة الوضع، وهو ما قامت به دول كثيرة في أمريكا اللاتينية".

المصدر: وكالات