بوتين يعرب لمادورو عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا وينتقد التدخل الخارجي التخريبي

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لنظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مواجهة ما اعتبره تدخلا خارجيا تخريبيا في شؤون فنزويلا الداخلية.

وذكر الكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، أن بوتين أبدى" خلال اتصال هاتفي مع مادورو، "دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في ظروف تصعيد الأزمة السياسية الداخلية الذي تمت إثارتها من الخارج".

وشدد بوتين: حسب الكرملين، على أن "التدخل الخارجي التخريبي يدوس بشكل سافر المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ودعا الرئيس الروسي خلال المكالمة إلى "إيجاد الحلول ضمن الإطار الدستوري وتجاوز الخلافات في المجتمع الفنزويلي عن طريق الحوار السلمي".

من جانبه، أعطى الرئيس الفنزويلي، حسب الكرملين، تقييماته الخاصة لـ"التطور الخطير للأحداث في البلاد خلال الأيام الأخيرة"، فيما شكر روسيا على "موقفها المبدئي".

وأكد الجانبان في الاتصال على " مواصلة التعاون الروسي الفنزويلي في مجالات مختلفة".

ومع استمرار الأزمة السياسية منذ العام الماضي في البلاد، أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي أقالته المحكمة العليا للدولة قبل يومين من رئاسة البرلمان، نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا، مع رفضه نتائج الانتخابات الماضية التي فاز فيها مادورو.

واعترفت مجموعة واسعة من دول الغرب، بينها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية، بغوايدو كرئيس لفنزويلا، بينما أكد جيش البلاد ولاءه لمادورو، واصفا ما حدث بمحاولة انقلاب.

المصدر: RT