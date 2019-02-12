طهران ترد على رسالة بولتون إلى خامنئي

ذكرت الخارجية الإيرانية، تعليقا على رسالة مستشار البيت الأبيض جون بولتون إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن المسؤول الأمريكي "يعاني من وهم مزمن تجاه إيران والإيرانيين".

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، في حديث إلى وكالة "إرنا" اليوم الثلاثاء، إن جميع الأوهام والتصورات لبولتون حول الجمهورية الإسلامية باءت بالفشل على خلفية الاحتفالات الواسعة التي أقيمت في إيران بمناسبة الذكرى الـ40 لانتصار الثورة الإسلامية.

وشدد قاسمي على أن مستشار الأمن القومي الأمريكي حاول في تصريحه إيجاد مبرر ومخرج لـ"مفاهيمه الفاشلة وتنبؤاته العقيمة"، بدلا عن إعادة النظر في مواقفه الخاطئة.

وفي رسالة مصورة، قال بولتون إن حكومة طهران، طيلة 40 عاما مرت منذ الثورة، ظلمت شعبها ورهّبت العالم بأسره، وخاطب خامنئي بالقول إنه لن يكون لدى المرشح الأعلى الكثير من ذكريات الثورة للاحتفال في حياته.

المصدر: إرنا