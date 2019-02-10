ظريف: إيران مستعدة لتقديم مساعدات عسكرية للبنان

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته بيروت الأحد إن الحكومة اللبنانية إذا كانت تريد مساعدات عسكرية إيرانية فإن طهران مستعدة للتعاون معها في جميع المجالات.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين عند وصوله إلى العاصمة اللبنانية، أكد ظريف أن الهدف من زيارته هذه والتي تستغرق يومين، هو إعلان التضامن مع الحكومة والشعب في لبنان، فضلا عن إعلان استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتعاون معها في جميع المجالات.

وأفاد الوزير الإيراني في كلمته بأن لبنان هو رمز للمقاومة والتعايش.

وقال ظريف إنه سيجري محادثات مع مسؤولين لبنانيين حول مختلف القضايا خلال زيارته لبيروت.

ومن المقرر أن يستضيف ظريف في السفارة الإيرانية بعد ظهر الأحد، عدة شخصيات تمثل الأحزاب اللبنانية والفلسطينية، كما سيلتقي يوم الاثنين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

كما أنه من المتوقع أن يعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين خلال الزيارة.

المصدر: "إرنا"