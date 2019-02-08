واشنطن: موسكو تقوم بدور إيجابي في أفغانستان

ترحب الولايات المتحدة بدور روسيا المساهم في البحث عن حل للنزاع في أفغانستان، حسبما أعلن المبعوث الخاص الأمريكي إلى الشأن الأفغاني، زلماي خليل زاد، اليوم الجمعة.

وفي خطاب ألقاه في معهد السلام بواشنطن، قال خليل زاد الذي ترأس مؤخرا الجولة الجديدة من مفاوضات الولايات المتحدة مع حركة "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة: "فيما يخص موسكو (في تسوية النزاع الأفغاني)، فنحن نرحب بدور روسيا الإيجابي الذي يسهم في تحقيق الوفاق والتسوية السلمية والحوار الأفغاني الأفغاني".

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واستضافت موسكو، يومي 5 و6 فبراير، مؤتمرا حول أفغانستان، شارك فيه ممثلو حركة "طالبان" وشخصيات سياسية أفغانية وممثلو الجاليات الأفغانية في روسيا وبعض الدول الأخرى، دون مشاركة وفد يمثل كابل.

وأعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أن حكومة أفغانستان ترفض أي اتفاق سلام دون مشاركتها.

يذكر أن حركة "طالبان" ترفض أي حوار مع الحكومة الأفغانية ما دامت القوات الأمريكية متواجدة في البلاد، مع أنها تتفاوض مع الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، دون توصل الطرفين حتى الآن إلى أي اتفاقية محددة حول الجدول الزمني لخروج هذه القوات من أفغانستان، تنفيذا لقرار بهذا الشأن أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سابقا.

وأمس الخميس، أكد ضمير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشأن الأفغاني، استعداد موسكو لمساعدة الولايات المتحدة في تحريك العملية التفاوضية مع "طالبان"، لكنه أشار إلى أن عدم وضوح خطط واشنطن بخصوص تواجدها العسكري في أفغانستان يحول دون ذلك.

المصدر: تاس