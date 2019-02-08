بلومبرغ: شركة تركية "غامضة" تنقل من فنزويلا 900 مليون دولار من الذهب

كشفت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته الجمعة النقاب عن شركة تركية لتجارة الذهب وصفتها بالـ"غامضة"، ساعدت الرئيس الفنزويلي في نقل ما قيمته 900 مليون دولار من المعدن النفيس إلى تركيا.

وقالت الوكالة إنه وبعد شهرين من زيارة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لنظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، تأسست شركة تركية غامضة تحمل اسم "سارديس".

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وأفادت "بلومبرغ" بأن الشركة بدأت أعمالها بصفقة ضخمة في يناير عام 2018، عندما استوردت كمية من الذهب بلغت قيمتها 41 مليون دولار من فنزويلا، وهي أول صفقة من نوعها بين البلدين يتم تسجيلها منذ أكثر من خمسين عاما.

وفي الشهر التالي، زادت كمية الذهب الذي استوردته الشركة إلى تركيا حيث بلغت قيمته 100 مليون دولار.

وبحلول شهر نوفمبر 2018، عندما أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر تنفيذيا يسمح بفرض عقوبات على الذهب الفنزويلي، بعد إرسال مبعوث إلى تركيا لتحذيرها من الاستمرار في هذه التجارة، كانت "سارديس" قد نقلت ما قيمته 900 مليون دولار من المعدن النفيس من فنزويلا إلى تركيا، مشيرة إلى أن الأمر ليس بالسيء بالنسبة لشركة يبلغ رأسمالها مليون دولار فقط، وفقا للإيداعات التنظيمية في اسطنبول.

ونقلت بلومبرغ الدولية عن مسؤولين أمريكيين اثنين رفيعي المستوى قولهما إنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها تركيا بدور لمساعدة الدول التي تواجه العقوبات الأمريكية، مما يهدد بتقويض جهود واشنطن لعزل الحكومات التي ترى أنها معادية أو فاسدة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تمر فيه فنزويلا منذ العام الماضي بأزمة سياسية حادة تمحورت حول المواجهة بين سلطة الرئيس، نيكولاس مادورو، والجمعية الوطنية، أي البرلمان، ذات الأغلبية المعارضة، مصحوبة باحتجاجات واسعة ضد الحكومة على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد بالتوازي مع تشديد الولايات المتحدة ضغوطها على الحكومة الفنزويلية من خلال العقوبات.

المصدر: وكالة "بلومبرغ"