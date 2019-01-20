دبابات روسية تشارك في عرض عسكري في لاوس

ظهرت أسلحة ومعدات عسكرية روسية، في العرض العسكري الكبير، الذي أقيم بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لتأسيس جيش لاوس الشعبي.

ومن بين نماذج السلاح الروسي المشاركة في العرض، دبابات "تي-72" محدثة وآليات مدرعة من طراز BRDM-2M.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه يتم توريد الأسلحة والمعدات العسكرية إلى لاوس، من الموجود لدى هذه الوزارة.

ويجري تسليم هذه الآليات المدرعة وفقا لطلب مقدم من رئيس جمهورية لاوس في إطار تقديم المساعدات العسكرية الروسية لهذه الجمهورية والاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة قام بها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لهذه الدولة في بداية عام 2018.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية