بوتين يقلد وسام "ألكسندر نيفسكي" للرئيس الصربي

قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش وسام "ألكسندر نيفسكي" لمساهمته الكبيرة فى تطوير التعاون بين البلدين.

ويعتبر الأمير والقديس الروسي ألكسندر نيفسكي أحد أبرز القادة العسكريين في روسيا من ناحية وأفضل السياسيين من ناحية أخرى، تولى نيفسكي الحكم في مدينة نوفغورود الروسية وضواحيها في عام 1236 عندما كان في الخامسة عشرة من عمره، ولكنه أصبح معروفا في جميع الأراضي الروسية بعد انتصاره في عام 1240 في معركة نيفا على قوات الصليبيين السويديين الذين هاجموا روسيا. وفي عام 1242 تغلبت القوات الروسية بقيادته في معركة بحيرة تشودسكويه على الصليبيين من أخوية ليفون الالمانية.

تم استحداث وسام ألكسندر نيفسكي عام 1942 لمنحه للضباط القادة في الجيش السوفيتي لقاء دورهم الكبير في تنظيم وقيادة العمليات الحربية. للوسام 3 درجات، ويبلغ مجموع الحائزين عليه أكثر من 42 ألف ضابط.