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هدية غير متوقعة من رئيس صربيا لبوتين

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أهدى الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جروا صغيرا من فصيلة "الكلب الراعي اليوغسلافي"، لمعرفته بحب الرئيس الروسي للحيوانات.

Sputnik

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صربيا، اليوم الخميس في زيارة رسمية ليوم واحد، وهبطت طائرته في مطار نيكولا تيسلا في بلغراد.

المصدر: تويتر + RT

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