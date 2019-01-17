هدية غير متوقعة من رئيس صربيا لبوتين
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أهدى الرئيس الصربي الكسندر فوتشيتش، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جروا صغيرا من فصيلة "الكلب الراعي اليوغسلافي"، لمعرفته بحب الرئيس الروسي للحيوانات.
Sputnik
Кажется, Путин и его новый четвероногий друг Паша нашли общий язык pic.twitter.com/r8UN1N2XZQ— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 17 января 2019 г.
ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى صربيا، اليوم الخميس في زيارة رسمية ليوم واحد، وهبطت طائرته في مطار نيكولا تيسلا في بلغراد.
المصدر: تويتر + RT
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