انطلاق مهرجان هندوسي في الهند

بدأ عشرات الملايين من الحجاج أداء طقوس الاغتسال بنهر الغانج في اليوم الأول من مهرجان كومبه ميلا في الهند الذي يعد أكبر حشد ديني في العالم.

وتتوقع السلطات الهندية أنه خلال هذا المهرجان الذي يمتد 8 أسابيع، أن يؤدي نحو 150 مليون شخص طقوس الاغتسال في مدينة براياجراج بولاية أوتار براديش بشمال البلاد عند ملتقى نهري الغانج ويامونا مع نهر ساراسواتي الأسطوري. ويؤمن الهندوس المتدينون بأن الاستحمام في مياه الغانج تزيل الذنوب وبأن الاغتسال وقت مهرجان كومبه ميلا أو "مهرجان الوعاء" يجلب التحرر من دورة الحياة والموت.