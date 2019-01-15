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شاهد.. يوم "في النفق بلا سراويل".. والهدف رسم ابتسامة على وجوه الناس كما يقولون!

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احتفل ركاب المترو حول العالم بفعالية تحمل اسم "في النفق بلا سراويل"، وهو احتفال سنوي يجري في العديد من عواصم العالم.

وتكمن طرافة الحدث في أن يقوم الركاب برحلاتهم الطبيعية اليومية، وكأن شيئا لم يكن، ويقومون بالنشاطات نفسها التي يمارسونها بينما يذهبون للعمل يوميا. والهدف من الفعالية هو رسم ابتسامة على وجوه ركاب المترو.

المصدر: رابتلي

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