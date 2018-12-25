هدية لترامب من RT في عيد الميلاد

يعرف الجميع، أن فترة عيد الميلاد والسنة الجديدة، هي وقت تحقيق الأحلام والمعجزات والحصول على الهدايا.

لذا قررت RT، أيضا الغوص في الخيال، وتصور، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرب شجرة عيد الميلاد في مكتبه بالبيت الأبيض، جالسا يتفرج على الهدايا التي أرسلت له.

هذه هدية من الزعيم الكوري وتلك من العاهل السعودي وأخرى من الرئيس الأوكراني وبعض الهدايا الأخرى، ليصل ترامب إلى هدية ملفوفة بشريط أخضر. يفتحها فيرى تي شيرت عليها مكتوب عليها باللغة الروسية: "هل تعمل لصالح الاستخبارات العسكرية الروسية".

ويسأل دونالد ترامب زوجته ميلانا التي ترتدي قيمصا مماثلا بنفس العبارة: "أنت من تلك المناطق، ماذا تعني هذه الجملة"، فترد عليه:" اجعل أمريكا عظيمة من جديد".

مع خالص التقدير.. وكل عام وأنتم بخير