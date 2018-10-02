مشاهد مصورة نادرة للملك فيصل والسادات فوق حطام خط بارليف

بمناسبة إطلالة الذكرى 45 لحرب أكتوبر، نشرت صحيفة مصرية مشاهد مصورة نادرة توثق زيارة الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز والرئيس المصري أنور السادات لخط بارليف بعد تدميره.

ويظهر المقطع المصور لحظة وصول الملك فيصل والرئيس السادات، ومن بعد سير الزعيمين على جسر يربط ضفتي قناة السويس، وصولا إلى أطلال خط بارليف، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي بمثابة سد منيع، إلا أن الجيش المصري نجح في تدميره في 6 أكتوبر 1973.

ولفتت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن السعودية كانت "قدمت دعما كبيرا لمصر خلال الحرب من خلال منعها إمداد الدول الصديقة لإسرائيل بالبترول".

المصدر: اليوم السابع