لقاء بين المعلم وآل خليفة معا في أروقة الأمم المتحدة

وثّقت عدسات المصورين في مقر الأمم المتحدة لقاء هو الأول من نوعه منذ بدء الأزمة السورية عام 2011 بين وزير خارجية سوريا وليد المعلم وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

ورصدت عدسات المصورين المعلم وآل خليفة اليوم السبت في لقاء عابر جمعهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

لقاء عابر في مبنى الامم المتحدة في نيويورك بين وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد آل خليفة ، ووزير خارجية سوريا وليد المعلم شوف رمي نفسه علي وليد المعلم ههه😀🤣😁👇 pic.twitter.com/tO0cjpBmqP — Mohammed Alhajri (@Mohamme16671071) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

المصدر: تويتر