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لافروف: الأوضاع في سوريا تتجه نحو التحسن ويجب مواصلة محاربة الإرهاب وفصل "النصرة" عن المعارضة

راجمات "الإعصار" تحرق أرض العدو المفترض

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تستمر مناورات "الشرق-2018" التي يجريها الجيش الروسي في أقصى شرقي البلاد، ويستعرض فيها أنواعا مختلفة من الأسلحة التي يتسلمها في إطار برنامج إعادة التسلح.

وبين الأسلحة التي يستخدمها الجيش في المناورات التي دعا إليها تشكيلات صينية ومنغولية، راجمات "أوراغان"، وهي "الإعصار" بالعربية، الذي يحرق 67 هكتارا من أرض العدو المفترض في كل رشقة.

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