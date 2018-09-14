راجمات "الإعصار" تحرق أرض العدو المفترض
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تستمر مناورات "الشرق-2018" التي يجريها الجيش الروسي في أقصى شرقي البلاد، ويستعرض فيها أنواعا مختلفة من الأسلحة التي يتسلمها في إطار برنامج إعادة التسلح.
وبين الأسلحة التي يستخدمها الجيش في المناورات التي دعا إليها تشكيلات صينية ومنغولية، راجمات "أوراغان"، وهي "الإعصار" بالعربية، الذي يحرق 67 هكتارا من أرض العدو المفترض في كل رشقة.
#ВИДЕО#ЭКСКЛЮЗИВ Кадры масштабной стрельбы реактивной артиллерии РСЗО #Ураган на полигоне #Цугол в рамках одного из эпизодов стратегических маневров #Восток2018pic.twitter.com/k9fsO4zFln— Минобороны России (@mod_russia) 14 сентября 2018 г.
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