شاهد.. تعابير وجه آبي بعد سماعه دعوة بوتين "لصنع التاريخ"

نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو سجّل تعابير وجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بعد عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليه توقيع معاهدة سلام بين الدولتين قبل نهاية العام الجاري.

وجاءت هذه المبادرة من الرئيس الروسي اليوم، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا، بحضور بوتين وآبي والرئيس الصيني شي جين بينغ.

المصدر: وكالات