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مديرة روضة أطفال صينية ترقص "ستربتيز" أمام التلاميذ وتفقد وظيفتها

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مديرة روضة أطفال صينية ترقص
AFP CHINA OUT GETTY OUT
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فاجأت مديرة روضة أطفال صينية الحضور برقصها "ستربتيز" أمام التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي، وفقدت بذلك وظيفتها.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم بعض أولياء الأمور بشكوى إلى السلطات في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، والتي وعدت بدورها بإقالة المديرة التي قالت إن رقصها مجرد "تمرين دولي مفيد للصحة".

المصدر: lenta.ru

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