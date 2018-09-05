مديرة روضة أطفال صينية ترقص "ستربتيز" أمام التلاميذ وتفقد وظيفتها

فاجأت مديرة روضة أطفال صينية الحضور برقصها "ستربتيز" أمام التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي، وفقدت بذلك وظيفتها.

وبعد انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم بعض أولياء الأمور بشكوى إلى السلطات في مدينة شنتشن بمقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين، والتي وعدت بدورها بإقالة المديرة التي قالت إن رقصها مجرد "تمرين دولي مفيد للصحة".

Who would think this is a good idea? We're trying to pull the kids out of the school and get our tuition back. They wouldn't give us the number of the company that owns the school, but looking into that. pic.twitter.com/vEdIhuq774 — Michael Standaert (@mstandaert) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

المصدر: lenta.ru