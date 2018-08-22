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بالفيديو.. محمد بن سلمان يستقبل رمضان قديروف في منى

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بالفيديو.. محمد بن سلمان يستقبل رمضان قديروف في منى
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استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في منى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف.

وصل قديروف إلى السعودية لأداء مناسك الحج، والتقى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد توجهه لمكة المكرمة.

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