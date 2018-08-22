// 26.06.2018 по тикету 15478
بالفيديو.. محمد بن سلمان يستقبل رمضان قديروف في منى
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استقبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في منى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف.
وصل قديروف إلى السعودية لأداء مناسك الحج، والتقى الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد توجهه لمكة المكرمة.
فيديو..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 21, 2018
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ولي العهد خلال استقباله في #منى رئيس الشيشان.
.#السعودية#منى#الشيشان
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