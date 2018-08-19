قديروف يصل السعودية لأداء مناسك الحج

وصل رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف السعودية لأداء مناسك الحج، وسيلتقي الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بعد توجهه لمكة المكرمة.

وكتب قديروف عبر صفحته في موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي إنه وصل إلى مدينة جدة تلبية لدعوة من الملك سلمان، معربا عن ثقته بأن اجتماعاته المقبلة مع مسؤولين سعوديين ستسهم في تعزيز علاقات الصداقة التقليدية التي تربط بين روسيا والمملكة، لا سيما جمهورية الشيشان.

وتوجه الرئيس الشيشاني من جدة إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.

vk.com/ramzan

vk.com/ramzan

vk.com/ramzan

vk.com/ramzan

vk.com/ramzan

المصدر: صفحة رمضان قديروف في "فكونتاكتي" + RT