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شاهد بالفيديو.. هبوط اضطراري في بيرو لطائرة من دون عجلة أمامية

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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي الثلاثاء 21 أغسطس فيديو يظهر هبوطا اضطراريا لطائرة ركاب بيروفية في مطار خورخي شافيس قرب العاصمة ليما.

تمكنت الطائرة من الهبوط بنجاح رغم الظروف الطارئة بعد ظهور خلل تقني منع طاقم الطائرة من استخدام العجلة الأمامية أثناء الهبوط.

وجاءت في تقارير وسائل الإعلام المحلية أن الهبوط جرى بسلامة دون أي ضحايا أو إصابات.

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