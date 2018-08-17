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صيني ينجو من موت محقق في آخر لحظة

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أنقذ القدر مواطنا صينيا من الدفن تحت أنقاض بيت سقط في أثناء عمليات هدم في إحدى القرى الصينية.

وأظهر فيديو المواطن الصيني وهو يراقب البيت لحظة سقوطه، إذ كان يجلس بالقرب من مكان الهدم بين حطام البيوت الأخرى.

وتمكن الصيني من الفرار في اللحظة الأخيرة عندما بدأت انقاض المنزل تسقط على مكان جلوسه، ليتدحرج ويسقط على مسافة ليست بالبعيدة عن مكانه الأول الذي ردمته الأنقاض.

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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