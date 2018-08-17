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فيديو لحادث سير مريع في كراسنودار

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ظهر على شبكة الانترنت، شريط فيديو يصوّر لحظة وقوع حادث مرور عند نقطة الـ72 كم على طريق السيارات "كراسنودار – ييسك".

ووقع هذا الحادث المريع يوم 16 أغسطس في مقطع الطريق المار عبر منطقة تيماشيفسكى بإقليم كراسنودار في جنوب روسيا.

وسجلت الكاميرا، لحظة الاصطدام بين سيارة "ماز" وسيارتين صغيرتين وشاحنة لنقل الحاويات وشاحنة لنقل القمامة.

 ونجم عن الحادث مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح.

المصدر: نوفوستي

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