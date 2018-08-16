بالفيديو.. الأسد وعقيلته يزوران "نفق الموت" في جوبر

أظهر شريط فيديو صورا لجولة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء، في أحد أنفاق مدينة جوبر، كان المسلحون يستخدمونه في حركتهم وعملياتهم ضد قوات الجيش السوري.

ويبدو في الفيديو الرئيس وعقيلته وسط مجموعة من الفنانين التشكيليين من فريق "آرام"، الذين زينوا أحد الأنفاق بلوحات منحوتة على جدرانه، والتي حملت لسنوات بصمات وسواد الإرهاب.

وجسد 18 فنانا سوريا أفكارا تمحورت حول تضحيات رجال الجيش العربي السوري والجندي المجهول وتاريخ سوريا القديم والحديث.

وحول الفنانون النفق من مكان للموت إلى منطلق للفن والإبداع.

المصدر: رابتلي