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أوباما وبايدن يزوران مقهى للنباتيين في واشنطن

فيديوهات

أوباما وبايدن يزوران مقهى للنباتيين في واشنطن
Reuters Social Media
باراك أوباما ونائبه جو بايدن
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نشرت وكالة "رويترز" على صفحتها شريط فيديو، يظهر رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتناولان الغداء في أحد مقاهي العاصمة واشنطن.

وذكرت الوكالة أن أوباما وبايدن زارا مقهى متخصصا في تقديم الوجبات الخاصة بالنباتيين.

المصدر: رويترز

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