// 26.06.2018 по тикету 15478
أوباما وبايدن يزوران مقهى للنباتيين في واشنطن
Reuters Social Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klvw
نشرت وكالة "رويترز" على صفحتها شريط فيديو، يظهر رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتناولان الغداء في أحد مقاهي العاصمة واشنطن.
وذكرت الوكالة أن أوباما وبايدن زارا مقهى متخصصا في تقديم الوجبات الخاصة بالنباتيين.
WATCH: Barack Obama and Joe Biden surprised DC locals with a visit to a bakery that supports veterans pic.twitter.com/8nz8nzbWRY— Reuters Top News (@Reuters) ٤ أغسطس ٢٠١٨
المصدر: رويترز
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)