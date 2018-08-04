أوباما وبايدن يزوران مقهى للنباتيين في واشنطن

نشرت وكالة "رويترز" على صفحتها شريط فيديو، يظهر رئيس الولايات المتحدة السابق باراك أوباما ونائبه جو بايدن يتناولان الغداء في أحد مقاهي العاصمة واشنطن.

وذكرت الوكالة أن أوباما وبايدن زارا مقهى متخصصا في تقديم الوجبات الخاصة بالنباتيين.

WATCH: Barack Obama and Joe Biden surprised DC locals with a visit to a bakery that supports veterans pic.twitter.com/8nz8nzbWRY — Reuters Top News (@Reuters) ٤ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: رويترز