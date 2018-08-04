شاهد.. مصر تشارك في مسابقة "البيئة الآمنة 2018"

شاركت عناصر قوات الدفاع الكيميائي والبيولوجي المصرية في مسابقة "البيئة الآمنة 2018" ضمن الألعاب العسكرية الدولية الجارية حاليا في دول منها روسيا وكازاخستان والصين وغيرها.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر إحدى مراحل المسابقة وهي مرحلة "إطلاق النار" والتي جرت الأربعاء 1 أغسطس في محافظة كوستروما الروسية، وفازت القوات الروسية في هذه المرحلة من المسابقة.